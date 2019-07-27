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Douglas resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Douglas Pereira dos Santos ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

27.07.2019 14:53 Douglas resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Douglas Pereira dos Santos ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.
Siyah beyazlı takımın resmi internet sitesinden transferle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Futbol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Douglas Pereira dos Santos ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Douglas Pereira dos Santos'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Douglas'ın İstanbul'a geliş görüntüleri



- İstanbul

Beşiktaş, İstanbul, Futbol, Güncel

Kaynak: DHA

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