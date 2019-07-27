Douglas resmen Beşiktaş'ta
Beşiktaş, Douglas Pereira dos Santos ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.27.07.2019 14:53
Beşiktaş, Douglas Pereira dos Santos ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.
Siyah beyazlı takımın resmi internet sitesinden transferle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Futbol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Douglas Pereira dos Santos ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Douglas Pereira dos Santos'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Douglas'ın İstanbul'a geliş görüntüleri
- İstanbul
Beşiktaş, İstanbul, Futbol, Güncel
Kaynak: DHA