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Douglas Santos ameliyat oldu

Beşiktaş'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı antrenmanda sakatlanan ve sol uyluk ön adale bölgesinde ileri düzeyde yırtık tespit edilen Douglas Santos, bugün ameliyat edildi.

07.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 07.03.2020 18:00Douglas Santos ameliyat oldu
'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı antrenmanda sakatlanan ve sol uyluk ön adale bölgesinde ileri düzeyde yırtık tespit edilen Douglas Santos, bugün ameliyat edildi.
Siyah-beyazlı takımın Brezilyalı defans oyuncusu Douglas, bugün Altunizade Hastanesi'nde ameliyat edildi. Dr. Tekin Kerem Ülkü ile Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Kocaoğlu tarafından Santos'a sol rektus femoris tamiri uygulandı. Dr. Ülkü, başarılı geçen operasyon sonrası, Douglas Santos'un en kısa sürede rehabilitasyon sürecinin başlayacağını belirtti.
(İHA)

Acıbadem, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

7.03.2020 19:13:23