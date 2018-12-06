06 Aralık 2018, 15:47
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Doukara Sakatlığı Nedeniyle Takımdan Ayrı Çalıştı

Doukara Sakatlığı Nedeniyle Takımdan Ayrı Çalıştı

Antalyaspor'da Souleymane Doukara, sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde çalıştı.



Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını, yağmur altında sürdürdü. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, düz koşuyla başladı.

Isınma hareketleriyle devam edilen idmanda, futbolcular yarı sahada taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlı oyunculardan Souleymane Doukara, sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde çalıştı. Bursaspor,Antalyaspor

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