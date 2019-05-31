31.05.2019 10:34
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Dehşet anları kamerada! Nişanlısı, talihsiz kadını seyir halindeki arabadan attı

Sultangazi'de gözü dönmüş cani, tartıştığı nişanlısını önce yumrukladı ardından seyir halindeki otomobilden attı. Dehşet anları güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

İstanbul Sultangazi'de bir sürücü, yumrukladığı kadını seyir halindeki otomobilden attı. Otomobile tutunan genç kadın metrelerce sürüklendi. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Zübeyde Hanım Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin içindeki kadın ile sürücü arasında kavga çıktı. Sürücü, yumrukladığı kadını kapısını açtığı otomobilden attı. Yere düştükten sonra otomobile tutunan genç kadın, metrelerce sürüklendi.

YARDIM TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ

Dehşete tanık olan çevredeki vatandaşlar, genç kadının yardımına koştu. Kadını darp ederek otomobilden atan sürücü, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralanan genç, çevredekilerin yardım teklifini kabul etmedi.

ŞİKAYETÇİ DE OLMADI

Nişanlısı olduğu belirttiği kişiden şikayetçi de olmayan kadının taksiyle uzaklaştığı kaydedildi.

Dehşet anları kamerada! Nişanlısı, talihsiz kadını seyir halindeki arabadan attı
Kaynak: DHA
kavga, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (15)
ALİ: O kadar seni atıyor canına kastediyor sen şikâyetçi olmuyorsun ne diyeyim Allah akıl fikir versin. Evlenince öldürür de bu hangi mantıkla şikayetçi olmaz
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4 1
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MADENCİ: insan kaynaklarımız bir bir yok oluyor
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FDS: kadının çantası kapıya sıkıştı galiba. Sakin evlenme bu adamla
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ÖMER: BİZ BİRİNİ BULUP BAŞIMIZIN ÜSTÜNE KOYAMAYIZ MİLLET ARABADAN ATIYOOO
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GURBETCİ: ne güzel ülke insanlari gibi yaziklar olsun adam olmamiz cok zor. devlet devlet diyene kadar ilk önce insan olalimda gerisi kolay.
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11 0
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