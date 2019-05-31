Dehşet anları kamerada! Nişanlısı, talihsiz kadını seyir halindeki arabadan attı

İstanbul Sultangazi'de bir sürücü, yumrukladığı kadını seyir halindeki otomobilden attı. Otomobile tutunan genç kadın metrelerce sürüklendi. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Zübeyde Hanım Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin içindeki kadın ile sürücü arasında kavga çıktı. Sürücü, yumrukladığı kadını kapısını açtığı otomobilden attı. Yere düştükten sonra otomobile tutunan genç kadın, metrelerce sürüklendi.

YARDIM TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ

Dehşete tanık olan çevredeki vatandaşlar, genç kadının yardımına koştu. Kadını darp ederek otomobilden atan sürücü, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralanan genç, çevredekilerin yardım teklifini kabul etmedi.

ŞİKAYETÇİ DE OLMADI

Nişanlısı olduğu belirttiği kişiden şikayetçi de olmayan kadının taksiyle uzaklaştığı kaydedildi.

Kaynak: DHA