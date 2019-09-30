Döverek hasat zeytin rekoltesini azaltıyor

Zeytindostu Derneği Muğla Temsilcisi Feridun Kaykı festivale katılanlara zeytin hasadı hakkında bilgiler verdi.Kaykı, zeytinin dallar dövülerek hasat edildiğinde verim ve kalite kaybına uğradığını söyledi.

Rixos Premium Bodrum Otel tarafından düzenlenen Rixos Olive Fest yerli ve yabancı turistlere renkli bir zeytin hasadı deneyimi yaşattı. Otel bahçesinde bulunan ve yaşları 300 ila 500 yıl arasında değişen ağaçların hasat edildiği festivale Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fügen Özkaya, Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Totoş, Muğla Temsilcisi Feridun Kaykı, Doç. Dr. Mücahit Taha Özkaya ile Zeytindostu Muğla Panel üyeleri de katıldı.

Otel misafirleri tarafından toplanan zeytinlerin, bekletilmeden, zeytinyağına dönüştürüldüğü etkinlikte misafirlere zeytin hasadı hakkında bilgi veren Feridun Kaykı, "Asırlık zeytin ağaçlarının gölgesinde tatil yaptığınız için çok şanslısınız. Bu alanda gördüğünüz zeytin ağaçlarını sosyal varlık projesi olarak tescilleyen otel yönetimine çok teşekkür ediyoruz" dedi. Zeytin hasadının ağaca zarar vermeden yapılmasının önemine değinen Kaykı, "Zeytin hasat edilirken uygulanan yöntem çok önemli. Eğer ağacın dallarını sırıklarla döverek zeytini toplarsanız hem taneye zarar vererek elde edilecek zeytinyağının kalitesinin düşmesine neden olursunuz hem de gelecek yıl meyve olacak sürgünleri kırarak ertesi senenin mahsul miktarını azaltırsınız" diye konuştu.

YAĞIN DEPOLANMA KOŞULLARI ÖNEMLİ

Sezonun tüm üreticiler için hayırlı ve bereketli olması dilekleriyle söze başlayan Zeytindostu Derneği Başkanı Prof. Dr. Fügen Özkaya ise, "Kalite bizim için önemli bir kriter. Mucizevi bir meyve olan zeytin doğru zamanda, doğru hasat yöntemi ile toplanmalı, hijyen kurallarına titizlikle uyularak ve meyvedeki sağlık bileşenleri kayba uğramadan sıkılmalı. Tabii depolama koşulları da son derece önemli. Zeytinyağı elde edildikten sonra 18 derecelik ortamda dinlendirme sırasında posası alınmalı ve filtrasyonun ardından soğuk ortamda, paslanmaz çelik tanklarda depolanmalıdır. Isı, ışık, su, hava, plastik zeytinyağının başlıca düşmanlarıdır." diye konuştu.

Etkinlik kapsamında zeytinyağı tadımı, workshoplar, yöresel lezzetlerin sunumu, yarışma, dans ve folklor gösterileri de düzenlendi.