Döviz bozduran vatandaşa yanlışlıkla 22 bin 900 TL fazla para verdiler

Kayseri'de bir döviz bürosu çalışanı, döviz bozdurmaya gelen müşterisine 2 bin 690 euro, bugünkü kur ile 22 bin 900 TL fazla para verdi.

Kayseri'de Merkez Bankalar Caddesi'nde bulunan bir döviz bürosuna gelen kadın, 4 bin 850 Euro parasını bozdurmak istedi. Döviz bürosu çalışanları yanlışlıkla 7 bin 540 Euro bozarak, kadına 22 bin 900 TL fazladan para verdi.

Fazla para verildiğini fark eden çalışanlar, güvenlik kamerası kayıtlarından kadını bularak, tanıyan vatandaşların kendilerine ulaşmalarını istedi. - KAYSERİ