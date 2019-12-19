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Döviz bürosu sahibi dalgınlıkla verdiği 20 bin lirayı güvenlik kamerasından tespit etti

Kırşehir'de döviz bürosu sahibi, avro bozduran müşteriye dalgınlıkla iki kez 20 bin lira verdiğini güvenlik kamerası kaydını izleyince fark etti.

19.12.2019 13:14 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:30 Döviz bürosu sahibi dalgınlıkla verdiği 20 bin lirayı güvenlik kamerasından tespit etti
'de döviz bürosu sahibi, avro bozduran müşteriye dalgınlıkla iki kez 20 bin lira verdiğini güvenlik kamerası kaydını izleyince fark etti.
Kent merkezinde döviz bürosu işleten O.Z, gün sonunda hesapları kontrol ettiğinde kasada 20 bin lira açık olduğunu gördü.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen O.Z, 3 bin 200 avro bozduran bir müşteriye dalgınlıkla iki kez 20 bin lira verdiğini fark edince polise başvurdu.
Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden müşterinin R.Ç. (59) olduğunu belirledi.
Ekipler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarını izleyerek, R.Ç'yi Terme Caddesi'nde yakaladı.
Emniyete götürülen R.Ç'nin ifadesinde, "kasıtlı hareket etmediğini, dalgınlıkla ikinci kez parayı aldığını söylediği" öğrenildi.
O.Z'nin şikayetçi olduğu R.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA

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