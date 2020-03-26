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Döviz hesapları yeniden 200 milyar doların altında

Son 2 haftada 200 milyar doların üzerine çıkan yurt içi yerleşiklerin döviz hesapları yeniden 200 milyar doların altına geriledi.

26.03.2020 15:12 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:12
Döviz hesapları yeniden 200 milyar doların altında
Son 2 haftada 200 milyar doların üzerine çıkan yurt içi yerleşiklerin döviz hesapları yeniden 200 milyar doların altına geriledi. Son bir haftada döviz hesaplarında yaşanan 2,5 milyar dolarlık düşüşün tamamı bireysel hesaplardan geldi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler: Ekonomi

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