Döviz hesapları yeniden 200 milyar doların altında

Son 2 haftada 200 milyar doların üzerine çıkan yurt içi yerleşiklerin döviz hesapları yeniden 200 milyar doların altına geriledi. Son bir haftada döviz hesaplarında yaşanan 2,5 milyar dolarlık düşüşün tamamı bireysel hesaplardan geldi.

Kaynak: Dunya.com