Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası açıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde DövizKarşılığı Altın Swap Piyasası açıldı.

Merkez Bankasından yapılan duyuruya göre bankaların likidite yönetimindeki etkinliğinin artırılması amacıyla Merkez Bankası bünyesinde DövizKarşılığı Altın Swap Piyasası'nın açılmasına karar verildi.

İşlemler, döviz ve efektif piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla limitleri dahilindealım/satım yönünde kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilecek.Söz konusu piyasada Merkez Bankası taraflı işlemlere yarından itibaren başlanacak.

İşlemlere ilişkin ayrıntılar veri dağıtım sistemleri aracılığı ile günlük olarak ilan edilecek.

Kaynak: AA