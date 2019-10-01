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Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası açıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası açıldı.

01.10.2019 10:38Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası açıldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde Döviz
Karşılığı Altın Swap Piyasası açıldı.
Merkez Bankasından yapılan duyuruya göre bankaların likidite yönetimindeki etkinliğinin artırılması amacıyla Merkez Bankası bünyesinde Döviz
Karşılığı Altın Swap Piyasası'nın açılmasına karar verildi.
İşlemler, döviz ve efektif piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla limitleri dahilinde
alım/satım yönünde kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilecek.
Söz konusu piyasada Merkez Bankası taraflı işlemlere yarından itibaren başlanacak.
İşlemlere ilişkin ayrıntılar veri dağıtım sistemleri aracılığı ile günlük olarak ilan edilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

Kaynak: AA

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