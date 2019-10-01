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Döviz karşılığı altın swap piyasası açıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde döviz karşılığı altın swap piyasası açıldı.

01.10.2019 11:20Döviz karşılığı altın swap piyasası açıldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde döviz karşılığı altın swap piyasası açıldı.
Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre; bankaların likidite yönetimdeki etkinliğin artırılması amacıyla Merkez Bankası bünyesinde döviz karşılığı altın swap piyasasının açılmasına karar verildi. İşlemler, döviz ve efektif piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla limitleri dahilinde alım/satım yönünde kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilecek.
Söz konusu piyasada Merkez Bankası taraflı işlemlere 2 Ekim 2019 tarihinden itibaren başlanacak. İşlemlere ilişkin ayrıntılar veri dağıtım sistemleri aracılığı ile günlük olarak ilan edilecek.
(İHA)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Güncel

Kaynak: İHA

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