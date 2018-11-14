14 Kasım 2018, 16:46
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BBC

Döviz Krizi Yaşayan İran'da 'Sikkelerin Sultanı' İdam Edildi

Döviz Krizi Yaşayan İran

ABD'nin uyguladığı ambargolar nedeniyle para birimi yüzde 70 değer kaybeden İran'da "Sikkelerin Sultanı" adıyla anılan bir döviz tüccarı ve bir suç ortağı döviz piyasasını manipüle etmek ve altın sikke biriktirmek suçlamasıyla idam edildi.

İran "Sikkelerin Sultanı" adıyla anılan bir döviz tüccarını, döviz piyasasını manipüle etmek ve altın sikke toplamak suçlamasıyla idam etti.

Vahid Mazlumin ve döviz ticareti şebekesinden Muhammed İsmail Kasımi adlı bir başka kişinin daha, İran'da ölüm cezası verilen "dünyada yolsuzluğu yaymak" suçlamasından asılarak infaz edildikleri belirtildi.

İran Öğrenci Haber Ajansı'na göre Mazlumin ve iş ortakları iki ton altın sikke biriktirdi.

İran'da ülkenin yerel para biriminin değer kaybetmesiyle ABD Doları ve altın sikkelere yönelik talep arrtmıştı.

ABD'nin İran'a uyguladığı son ambargolar sonucu, İran Riyali'nin ABD Doları karşısındaki değeri yüzde 70 düştü.

Bunun sonucunda, hayat pahalılığı artmış ve yolsuzluklara karşı gösteriler düzenlenmişti.

Yaz aylarında Ruhani lider Ayetullah Hamaney mali suçlara karşı yeni bir inisiyatif başlatmıştı.

Mazlumin, yeni kurulan ve mali suçlara odaklanan mahkameler tarafından ölüm cezasına çarptırılan yedi kişiden biriydi. Duruşmaların bazıları televizyondan canlı yayımlanmıştı.

İran'da bazı merkez bankalarından daha fazla altın stoklayan 'sikkelerin sultanı' gözaltında İran
BBC
14 Kasım 2018 Çarşamba 16:46