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Döviz mevduatları 200 milyar doları aştı

Yurt içi yerleşiklerin döviz hesapları rekor seviyelerini yeniledi ve 201 milyar 701 milyon dolara yükseldi.

12.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:54
Döviz mevduatları 200 milyar doları aştı
Yurt içi yerleşiklerin döviz hesapları rekor seviyelerini yeniledi ve 201 milyar 701 milyon dolara yükseldi. Son bir haftada döviz hesaplarında yaklaşık 2 milyar dolar artış yaşandı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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