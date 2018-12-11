Dövizle Askerlik Yapacakların Uzaktan Eğitimiyle İlgili İnternet Sitesi Hizmete Girdi

11 Aralık 2018 Salı 11:22



11 Aralık 2018 Salı 11:22

Milli Savunma Bakanlığı, dövizle askerlikle ilgili duyuru yayımladı.Bakanlık, yabancı ülkelerde yaşayan yükümlülerin dövizle askerlik hizmeti uygulamasından yararlanma şartlarından birisi olan uzaktan eğitim ile ilgili internet sitesinin hizmete açıldığı bildirdi. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan duyuru şöyle:"Dövizle askerlik hizmetinden faydalanacak yükümlüler https://dovizle.msb.gov.tr adresinden 'T.C. Milli Savunma Bakanlığı Dövizle Askerlik Uzaktan Eğitim Portalı' adlı internet sitesine giriş yapabileceklerdir. Bu siteye girerek uzaktan eğitim programını tamamlayan yükümlü vatandaşlarımız; kanunda belirtilen belgelerle birlikte bağlı bulundukları konsolosluk ve/veya Büyükelçiliklere müracaat ederek dövizle askerlik hizmetini tamamlamış olacaklardır." - ANKARA