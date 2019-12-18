Dövmenin belgeseli anlatılacak!

Cleopatra Ink TV'nin açılışına özel 'Jingle Bells' şarkısı yeniden yorumlandı ve klip çekildi. Aranjesini yenilikçi tarzıyla Serdar Ayyıldız'ın yaptığı şarkının video
klibinde ise yönetmen koltuğuna Fehmi Hasanzade oturdu.
Didem Ergüven Tatlıdil'in hazırladığı konseptte fotoğraflar Ufuk Eral tarafından çekildi. Onur Kırış, Cleopatra Ink TV'de yine sanatçı dostlarını ağırlayacak. Ünlü isimler, dövmelerle olan yaşanmışlıklarını anlatacak ve dövme sanatının ana başlıkları ile incelikleri araştırılacak. Programlar, dövmenin belgeseli tadında gerçekleşip ünlülerin katılımıyla da renklenecek.