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Dövüldü, bıçaklandı, tüfekle vuruldu; önüne bırakıldığı hastanede öldü

Dövüldü, bıçaklandı, tüfekle vuruldu; önüne bırakıldığı hastanede öldü (2)CİNAYET ŞÜPHELİSİ 3 KİŞİ TUTUKLANDIŞanlıurfa'da, otomobille götürüldüğü ıssız bölgede darbedilip bıçaklanan, ardından tüfekle vurulup yaralı halde hastane önüne bırakılan ancak kurtarılamayan Yakup Bendaş'ın (26)...

29.11.2019 20:17 | Son Güncelleme: 29.11.2019 20:18
Dövüldü, bıçaklandı, tüfekle vuruldu; önüne bırakıldığı hastanede öldü (2)
CİNAYET ŞÜPHELİSİ 3 KİŞİ TUTUKLANDI
Şanlıurfa'da, otomobille götürüldüğü ıssız bölgede darbedilip bıçaklanan, ardından tüfekle vurulup yaralı halde hastane önüne bırakılan ancak kurtarılamayan Yakup Bendaş'ın (26) cinayet şüphelisi 3 kişinin kimliği, Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerince tespit edildi. Ekipler, düzenledikleri operasyonda Bendaş ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen T.F. (30), M.Y (21), ve V.K'yi (32) olayda kullanılan suç aletiyle birlikte yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
Dövüldü, bıçaklandı, tüfekle vuruldu; önüne bırakıldığı hastanede öldü

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Kaynak: DHA


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