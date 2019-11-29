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Dövüldü, bıçaklandı, tüfekle vuruldu; önüne bırakıldığı hastanede öldü (2)

CİNAYET ŞÜPHELİSİ 3 KİŞİ TUTUKLANDIŞanlıurfa'da, otomobille götürüldüğü ıssız bölgede darbedilip, bıçaklanan ardından tüfekle vurulup yaralı halde hastane önüne bırakılan ve kurtarılamayan Yakup Bendaş'ın (26) cinayet şüphelisi 3 kişinin kimliği, Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerince...

29.11.2019 21:53 | Son Güncelleme: 29.11.2019 21:53Dövüldü, bıçaklandı, tüfekle vuruldu; önüne bırakıldığı hastanede öldü (2)

CİNAYET ŞÜPHELİSİ 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Şanlıurfa'da, otomobille götürüldüğü ıssız bölgede darbedilip, bıçaklanan ardından tüfekle vurulup yaralı halde hastane önüne bırakılan ve kurtarılamayan Yakup Bendaş'ın (26) cinayet şüphelisi 3 kişinin kimliği, Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerince tespit edildi. Ekipler, düzenledikleri operasyonda Bendaş ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen T.F. (30), M.Y (21), ve V.K'yi (32) olayda kullanılan suç aletiyle birlikte yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.



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Kaynak: DHA

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