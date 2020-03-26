Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Dövülüp, konulduğu otomobilinin bagajından polis kurtardı

SAMSUN'da, Samet Meşe (31), alacak verecek meselesinden dolayı tartıştığı 2 kişi tarafından dövüldükten sonra kendisine ait otomobilin bagajına konularak kaçırıldı.

26.03.2020 11:36 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:36
Dövülüp, konulduğu otomobilinin bagajından polis kurtardı

SAMSUN'da, Samet Meşe (31), alacak verecek meselesinden dolayı tartıştığı 2 kişi tarafından dövüldükten sonra kendisine ait otomobilin bagajına konularak kaçırıldı. Olayı cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen polis, Meşe'yi, 2 saat sonra park halinde bulunan otomobilin bagajından kurtardı.

İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde saat 01.30 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre, Samet Meşe, yol ortasında B.B. ve S.Ü. ile alacak verecek meselesinden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Meşe, 2 kişi tarafından dövüldü. Ardından da kendisine ait otomobilin bagajına konularak kaçırıldı. Olayı cep telefonu kamerası ile görüntüleyen vatandaş, durumu polise bildirdi.

2 SAAT BAGAJDA KALMIŞ

Görüntüden otomobilin plakasını belirleyen polis ekipleri, MOBESE kameralarından aracın gidiş güzergahını tespit etti. Bölgede yapılan aramalar sonunda da otomobil, olaydan 2 saat sonra, Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir sokakta park halinde bulundu. Samet Meşe, bagajdan çıkarılarak, Gazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Meşe tedavi altına alındı. Polis , kısa süre sonra da şüphelilerden B.B.'yi yakaladı. S.Ü. ise aranıyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Samet Meşe, Polis, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Dövülüp, konulduğu otomobilinin bagajından polis kurtardı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Virüs ile mücadelede diğer liderlere 13 maddelik mektup gönderdi Haberler
Virüs ile mücadelede diğer liderlere 13 maddelik mektup gönderdi
Koronavirüs nedeniyle ekmek satışını artık sadece 2 işletme yapacak Haberler
Koronavirüs nedeniyle ekmek satışını artık sadece 2 işletme yapacak
Komplo teorisyenleri üzülecek! İran’da bakan yardımcısı Hamaney’i bile yalanladı Haberler
Komplo teorisyenleri üzülecek! İran'da bakan yardımcısı Hamaney'i bile yalanladı
Koronanın Türkiye ekonomisine etkisi ne olacak? Moody’s’ten dikkat çeken rapor Haberler
Koronanın Türkiye ekonomisine etkisi ne olacak? Moody's'ten dikkat çeken rapor
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu Haberler
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Oğlu koronavirüse yakalanan Kraliçe, ’’iyiyim’’ mesajı verdi Haberler
Oğlu koronavirüse yakalanan Kraliçe, ''iyiyim'' mesajı verdi
Koronavirüsten vefat eden komutanın, yakın çevresinde vakaya rastlandı Haberler
Koronavirüsten vefat eden komutanın, yakın çevresinde vakaya rastlandı
Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye’deki vaka sayısı İtalya ve İspanya’dan hızlı artıyor Haberler
Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye'deki vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

12:18: SUBÜ uygulamalı eğitimlerine "uzaktan" devam edecek - Haber 12:18: HDP önündeki eylemde 206'ncı gün; aileler sosyal mesafe kuralına göre oturuyor - Haber 12:18: Kılıçdaroğlu'ndan Irak'ın kuzeyinde şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı - Haber 12:17: İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA:  25 BİN 364 VATANDAŞIMIZIN İHTİYACI GİDERİLDİ - Haber 12:17: İstanbul Valisi Yerlikaya:  25 bin 364 vatandaşımızın ihtiyacı giderildi - Haber 11:39: Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu - Haberler 10:55: Aytaç Yalman'ın doktoru ve koruması koronavirüse yakalandı - Haber 10:18: Kovid-19 salgınının başlangıç noktası olan Vuhan'da, yeni vakaya rastlanmadı - Haber 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? - Haberler 09:52: Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti - Haber 09:40: Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak - Haber 09:38: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Belediye ve il genel meclisi toplantıları ertelendi - Haber