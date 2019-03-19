Dövüştürülen Horozlar Korumaya Alındı

CEMAL AŞAN - Van
'da "horoz dövüşü" yaptıranlara yönelik operasyonda el konulan 112 horoz, tedavi ve rehabilitasyonlarının yapılması için Tarım ve Orman Bakanlığınca koruma altına alındı. İpekyolu
ilçesinde ihbarı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü
ekiplerinin, horoz dövüştürerek kumar oynatanlara yönelik operasyonda el koyduğu 112 horoz, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar
Van Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Sürekli dövüştürüldükleri için saldırganlaşan, ve vücutlarında yaralar bulunan horozlar, tedavi ve rehabilitasyon amacıyla Yüzüncü Yıl Üniversitesi
(YYÜ) Yaban
Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.
Burada tek tek oda ve kafeslere alınarak sağlık kontrolünden geçirilen horozlardan 8'inde açık kanamalı yaralanma, 6'sının gözlerinde görme sıkıntısı, 6'sında da ishal tespit edildi.
Merkezde tedavilerine başlanan horozlar, Tarım ve Orman Bakanlığının da takip edeceği uzun bir rehabilitasyon sürecinin ardından uygun görülen alanlarda değerlendirilecek.
"Dövüştürüldükleri için saldırgan olmuşlar"
Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürü Yunus Bakıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, horozların YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedaviye alındığını belirtti. Bakıcı, şunları dile getirdi:
"Horozlar getirildiklerinde çok fazla yaralanmış ve hırpalanmıştı. Burada tedavileri yapılacak ve rehabilitasyon sürecinden geçecekler. Sürekli dövüştürüldüğü için saldırgan tutum içindeydiler. Rehabilitasyon sürecinde bunu gidermeye çalışacağız. Uzun süre burada kalacaklar. Dövüşlerde kullanıldıkları için normal hayata alışmaları zaman alacak. Sonrasında uygun görülen alanlarda değerlendirilecekler."
Bakıcı, Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda horoz dövüştürdükleri tespit edilen 13 kişiye 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 76 horoz için 296 bin 172 lira idari para cezası uygulandığını kaydetti.
"8'inde açık yaralanma, 6'sında görme sıkıntısı"
YYÜ Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan
da merkeze 112 "Lemse" denilen Hint horozu getirildiğini anlatarak, "Horozlar sürekli dövüştürüldükleri için bir arada kalmaları sakıncalı. Rehabilitasyonlarını yapabilmek için tekli oda ve kafeslere aldık. Merkezimizin imkanları ölçüsünde horozları misafir edeceğiz." diye konuştu.
Aslan, 112 horozu ayrı ayrı yerlerde tutmanın ve beslemenin zor olduğunu, hayvanları tedavi ile rehabilitasyon sürecinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edeceklerini söyledi.
Tüm hayvanların korunması için gereken hassasiyeti gösterdiklerini vurgulayan Aslan, "Van'da horozların dövüştürülmesine izin vermeyen Emniyet Müdürlüğü ekiplerine, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teşekkür ederiz. Biz de sağlık konusunda gereken hizmeti vermeye hazırız." dedi.
Van, Güncel
Kaynak: AA