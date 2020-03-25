Dow Jones Endeksi 1933'ten beri en sert yükselişini gerçekleştirdi, Asya borsaları da yükselişte
Küresel pay piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "sınırsız" rüzgarı ile tarihi yükselişler kaydetti. Fed'in açıkladığı sınırsız tahvil alım programı sonrası Avrupa ve Asya borsaları güne alış ağırlıklı başladı
25.03.2020 13:17 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:17
Küresel pay piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) "sınırsız" rüzgarı ile tarihi yükselişler kaydetti.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı atılan adımlarla Dow Jones Endeksi 1933'ten beri en sert yükselişini gerçekleştirdi.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı atılan adımlarla Dow Jones Endeksi 1933'ten beri en sert yükselişini gerçekleştirdi.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Dow Jones, Fed, Dünya