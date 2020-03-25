Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Dünya ››Dow Jones Endeksi 1933'ten beri en sert yükselişini gerçekleştirdi, Asya borsaları da yükselişte - Haberler

Dow Jones Endeksi 1933'ten beri en sert yükselişini gerçekleştirdi, Asya borsaları da yükselişte

Küresel pay piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "sınırsız" rüzgarı ile tarihi yükselişler kaydetti. Fed'in açıkladığı sınırsız tahvil alım programı sonrası Avrupa ve Asya borsaları güne alış ağırlıklı başladı

25.03.2020 13:17 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:17
Dow Jones Endeksi 1933'ten beri en sert yükselişini gerçekleştirdi, Asya borsaları da yükselişte
Küresel pay piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) "sınırsız" rüzgarı ile tarihi yükselişler kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı atılan adımlarla Dow Jones Endeksi 1933'ten beri en sert yükselişini gerçekleştirdi.
Euronews.com'da Görüntüle
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Dow Jones, Fed, Dünya

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Dünya Manşet

Haberler

’Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum’ diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri Haberler
"Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri
İtalya’dan sonra bir Avrupa ülkesi daha salgına esir! Bir günde 738 kişi öldü Haberler
İtalya'dan sonra bir Avrupa ülkesi daha salgına esir! Bir günde 738 kişi öldü
Volkswagen’den dikkat çeken koronavirüs hamlesi! Logusunu değiştirdi Haberler
Volkswagen'den dikkat çeken koronavirüs hamlesi! Logusunu değiştirdi
İngiliz Kraliyet Ailesi’nden Prens Charles’ın test sonucu pozitif çıktı Haberler
İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın test sonucu pozitif çıktı
’Bende belirti yok’ diyenleri endişelendirecek araştırma yayınlandı Haberler
"Bende belirti yok" diyenleri endişelendirecek araştırma yayınlandı
Bir ülke daha salgın sebebiyle yaşanan can kayıplarında 2 bini aştı Haberler
Bir ülke daha salgın sebebiyle yaşanan can kayıplarında 2 bini aştı
Ağlayarak Türkiye’yi uyaran ünlü isim 24 günlük kabusu anlattı Haberler
Ağlayarak Türkiye'yi uyaran ünlü isim 24 günlük kabusu anlattı
Avrupa’nın en zengin adamı bir günde 11,3 milyar dolar kazandı Haberler
Avrupa'nın en zengin adamı bir günde 11,3 milyar dolar kazandı

Son Dakika Dünya Haberleri

15:01: Kayıp uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor - Haberler 15:00: TBMM'nin 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri ertelendi - Haberler 15:00: TBMM Başkanı Şentop, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü etkinliklerinin ertelendiğini açıkladı... - Haberler 15:00: Hindistan'da yoksullar: Koronavirüs'den önce açlıktan ölebiliriz - Haberler 14:56: Gazeteci meslektaşları İsmail Güneş ve arkadaşlarını unutmadı - Haberler 14:15: "Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri - Haberler 14:02: Kovid-19 salgını, İspanya'da bir günde 738 kişinin ölümüne sebep oldu - Haberler 14:00: Yaşlı adama zorla maske takıp kafasına kolonya döken şüpheli: O benim arkadaşım - Haberler 13:39: Son Dakika: İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı - Haberler 13:36: TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı 12:47: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 77'ye yükseldi - Haberler 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın