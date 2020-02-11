Dow Türkiye'de yeni bir üst düzey atama gerçekleştirildi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi mezunu olan Durmuş Topçu'nun İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü'nden yüksek lisans derecesi de bulunuyor. Dow'a 1997 yılında Dow Bina Çözümleri iş kolunda Teknik Müdür olarak katılan Durmuş Topçu, sektör kuruluşlarında bir dizi başkanlık görevinde bulundu ve yalıtım pazarı için yeni düzenlemeler geliştirdi. Bunların ardından Dow Almanya'da Uygulama Geliştirme Müdürü olarak yeni bir görev üstlendi. 2002 yılında İstanbul'a geri dönerek, Ticaret Müdürü olarak atandığı Dow Bina Çözümleri'nin Türkiye 'de kurulmasına katkı sundu. Bunun yanı sıra, Türkiye'de MARDAV Ortak Girişimi'nde yönetim kurulu üyeliği görevini yürüttü.

Durmuş Topçu 2010 yılında Dow İnşaat Kimyasalları Doğu Avrupa İş Kolu Bölgesel Ticaret Müdürü ve Hindistan, Ortadoğu, Afrika ve Türkiye Satış Direktörü (2014'ten bu yana) olarak atandı. 2017'den bu yana Dow İnşaat Kimyasalları Hindistan, Ortadoğu, Afrika ve Türkiye (IMEAT) ekibine liderlik ediyor.

Durmuş Topçu, Dow Türkiye ve Orta Asya Başkanı, Dow İnşaat Kimyasalları IMEAT Bölgesel Ticaret Direktörü ve de Dow Ortadoğu, Afrika, Türkiye ve Hindistan liderlik ekibinin bir üyesi olarak görevlerini sürdürüyor.