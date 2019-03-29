Down Kafe Çalışanları İznik'i Gezdi

İzmit Belediyesi
bünyesinde bulunan Down Kafe çalışanları, İznk'i ziyaret ederek tarihi yerleri gezme fırsatı buldular.
İzmit Belediyesi bünyesindeki Doen Kafe çalışanları Bursa
'nın İznik
ilçesine gezi düzenlediler. İzmit Belsa Plaza'da bulunan kafenin down sendromlu çalışanları ve ailelerinin katıldığı gezide İznik'in Roma
, Bizans ve Osmanlı döneminden kalma tarihi yerlerini yakından tanıma imkanı bulundu. İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmet Müdürlüğü yetkililerinin eşlik ettiği geziden down sendromlular ve yakınları oldukça memnun kaldıklarını söylediler. - KOCAELİ
İznik, İzmit, İzmit Belediyesi, Yaşam
Kaynak: İHA