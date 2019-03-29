29 Mart 2019, 13:02
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Down Kafe Çalışanları İznik'i Gezdi

Down Kafe Çalışanları İznik

İzmit Belediyesi bünyesinde bulunan Down Kafe çalışanları, İznk'i ziyaret ederek tarihi yerleri gezme fırsatı buldular.

İzmit Belediyesi bünyesinde bulunan Down Kafe çalışanları, İznk'i ziyaret ederek tarihi yerleri gezme fırsatı buldular.

İzmit Belediyesi bünyesindeki Doen Kafe çalışanları Bursa'nın İznik ilçesine gezi düzenlediler. İzmit Belsa Plaza'da bulunan kafenin down sendromlu çalışanları ve ailelerinin katıldığı gezide İznik'in Roma, Bizans ve Osmanlı döneminden kalma tarihi yerlerini yakından tanıma imkanı bulundu. İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmet Müdürlüğü yetkililerinin eşlik ettiği geziden down sendromlular ve yakınları oldukça memnun kaldıklarını söylediler. - KOCAELİ İznik, İzmit, İzmit Belediyesi, Yaşam
Kaynak: İHA