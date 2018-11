Down Kafe'nin "Özel" Garsonları

15 Kasım 2018 Perşembe 11:28



15 Kasım 2018 Perşembe 11:28

HALİL İBRAHİM SİNCAR - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesinin açtığı kafede istihdam edilen down sendromlu garsonlar, bir yandan sosyalleşme imkanı bulurken diğer taraftan müşterilere güzel vakit geçirebilecekleri sıcak ortam sunuluyor.Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman'ın talimatlarıyla sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca uygulanan çalışmalar, engellilerin yaşam kalitesini artırdı.Down sendromlu vatandaşların topluma kazandırılması amacıyla geçen yıl hazırlanan proje kapsamında, 4'ü genç kız 11 garson, bir yıl boyunca sipariş alma, servis sunumu, el becerileri, masa temizleme, hijyen gibi konularda eğitim aldı.Eğitimin ardından Nur Mahallesi Vali Ozan Caddesi'nde açılan kafede istihdam edilen down sendromlu garsonlar, her gün servisle evlerinden alınarak vardiyalı sistemle günde 5 saat müşterilere hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyor.Büyük heyecanla müşterilerin masalarına koşturan çalışanlar, bir yandan siparişleri yetiştiriyor diğer yandan da şarkı söyleyip konuklarıyla sohbet ediyor."Kendilerini keşfetme yeteneği oluştu"Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığında görevli kafe sorumlusu Çiğdem Özsürmeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vali Yaman'ın talimatıyla down sendromlu gençlerin topluma kazandırılması için proje hazırladıklarını anlattı.Geçen yıl hazırladıkları proje kapsamında, bir yıl boyunca çeşitli eğitimler alan 16-38 yaşlarındaki 11 down sendromlu bireyin açılan kafede istihdam edildiğini belirten Özsürmeli, "Burada çocuklarımızın öz güveni ve kendilerini keşfetme yeteneği oluştu. Mardin'de down sendromu hakkında farkındalık oluşturduk." dedi.Özsürmeli, müşterilerin de buradan büyük bir memnuniyetle ayrıldığını, bir defa gelenin, kafenin müdavimi olduğunu vurgulayarak, "Müşterilerimiz memnun. Hatta bu memnuniyeti anı defterimize içlerinden gelen samimi duyguları yazıyorlar." diye konuştu."Projemizin asıl amacı da buydu"Çalışanların, kafe sayesinde sosyal hayatlarının bir hayli değiştiğini ve geliştiğini vurgulayan Özsürmeli, bu kişilerin topluma aktif olarak kazanılmasının, ailelerin de psikolojik anlamda rahatlamalarına ve kendilerini daha iyi hissetmelerine olanak sağladığını aktardı.Özsürmeli, şöyle konuştu:"Çocuklarımız daha bir sosyalleşti. Kendilerini daha rahat ifade ediyorlar, öz güvenleri arttı. En önemli özelliği ise çocukların topluma entegrasyonu oldu. Artık insanlar down sendromlu bireylerin yaşamımızın bir parçası olduğunu öğrendiler. Zaten projemizin asıl amacı da buydu.""Samimiyet güleryüz sıcak bir ortam var"Vatandaşlardan Yeşim Keskin de boş vakitlerinde kafeye geldiğini, güzel ve eğlenceli vakit geçirdiklerini aktardı.Down sendromlu bireyler için çok güzel bir alan oluşturulduğuna dikkati çeken Keskin, şunları kaydetti:"Sosyalleşmeleri, bizim onlarla vakit geçirmemiz açısından çok güzel bir ortam. Bu ortamı sağlayan ilgililere çok teşekkür ediyoruz. Yaptıkları pastalar çok güzel. Çay servisimiz de çok güzel. Samimiyet, güler yüz, sıcak bir ortam var. Hiçbir kafede göremeyeceğiniz alakayı görüyorsunuz. Sıcak ortam samimiyet ve güler yüz görüyoruz. Perde arkasında da çok temiz ve titiz çalışıyor. Herkesi buraya bekliyoruz.""Çok mutluyum"Down sendromlu Semanur Güneri (18) ise bir yıl eğitim aldıktan sonra burada çalışmaya başladığını söyledi.Kafede çok güzel vakit geçirdiğini kaydeden Güneri, "Çalışmak çok güzel. Ben çok mutluyum. Çay, kahve, pasta, salep yapıyorum. Pastayı müşteriler beğeniyor. En çok muzlu ve çilekli pasta seviyorlar. Onları getiriyorum." dedi.Yumna Özdemir de (16) kafede çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çay, kahve dağıtıyorum. Şarkı söylüyor eğleniyoruz. Güzel vakit geçiyoruz, herkesi buraya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.