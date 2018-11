Down'lu Seda Nur, Kaymakam Özmedir'e de atkı ördü

14 Kasım 2018 Çarşamba 12:05



Down'lu Seda Nur, Kaymakam Özmedir'e de atkı ördüELAZIĞ - Daha önce Afrin 'de terörle mücadele eden Mehmetçiğe atkı ören 15 yaşındaki Down sendromlu Sena Nur Aydoğdu, şimdi de ilçeye yeni atanan Kaymakam Ömer Faruk Özdemir 'e tuttuğu takımın atkısını örüp hediye etti. Elazığ 'ın Kovancılar ilçesinde ikamet eden 15 yaşındaki down sendromlu Sena Nur Aydoğdu, daha önce televizyonda Türk Silahlı Kuvvetleri 'nin Afrin'deki terör örgütlerine yönelik başlattığı ' Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için boyunluk ören kadınları görerek, ailesinin desteğiyle kendisi de atkı örüp hediye etmişti. Seda Nur şimdi de ilçeye bir süre önce atanan Kaymakam Ömer Faruk Özdemir'i ziyaretinde ona tuttuğu takımın atkısını örmek istediğini söyledi. Ardından evde kendi harçlığı ile ailesine aldırdığı iple Kaymakam Özmedir'e Beşiktaşlı atkı ördü. Kaymakam Özdemir'i ziyaret eden Seda Nur, ördüğü atkıyı Özmedir'e hediye etti.Seda Nur'un kendisinin Beşitaşlı olduğu için kendi elleriyle atkı ördüğünü belirten Kaymakam Ömer Faruk Özmedir;" Biz down sendromlu kardeşlerimizin, çocuklarımızın destek buldukları zaman ne kadar başarılı olabildiklerini Seda Nur kardeşimiz sayesinde de görmüş olduk. Rehabilitasyon merkezinde aldığı eğitimleri, evde sokakta uygulayan örnek bir kardeşimiz oldu. Biz onu tebrik ediyoruz, kendisi de çok mutlu oldu. Ben artık Seda Nur'a kardeşim diyorum, inşallah oda bana abim der bundan sonra. Bir kardeşimiz oldu. Bundan sonrada böyle güzel çalışmalarını birlikte görmek istiyoruz. En büyük temennimiz anne ve babalarımız down sendromlu çocuklarından üzülmesinler çekinmesinler. Onların bu topraklar için bir değer olduğunu fark etsinler. Öğretmenlerinin ve bu konuda bilgisi olanların desteğiyle nerelere varacaklarını fark etsinler. Artık down sendromlu kardeşlerimiz üniversiteyi bitiriyorlar, iş hayatında yer alıyorlar, girişimci oluyorlar inşallah Seda Nur'da onlardan bir tanesi olacak" ifadelerini kullandı.