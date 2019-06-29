29.06.2019 09:58
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Down sendromlu Afra'ya, kök hücre nakli yapıldı

Down sendromlu Afra

İZMİR'de, lösemi tedavisi gören Afra Eylül Arabacı'ya (3), donörden alınan kök hücre, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla nakledildi.

İZMİR'de, lösemi tedavisi gören Afra Eylül Arabacı'ya (3), donörden alınan kök hücre, Ege Üniversitesi Hastanesi 'nde gerçekleştirilen operasyonla nakledildi.
İzmir 'de yaşayan Altun ve Recep Arabacı çiftinin kızları down sendromlu Afra Eylül Arabacı'ya iki yıl önce lösemi tanısı konuldu. İki yıldır Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde tedavisi süren minik Afra, kemoterapi görmesine rağmen hastalığı atlatamadı. Doktorların ilik nakli gerektiğini bildirmesi üzerine, Türkiye ve Avrupa 'da donör taraması başlatıldı. Tam uyumlu üç farklı donörün tespit edilmesinin ardından, Afra için en uygun donör seçilerek, dün akşam Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kök hücre nakli gerçekleştirildi.
Bundan sonraki sürecin iliğin tutması olduğunu söyleyen anne Altun Arabacı, "Kök hücremiz verildi. Her hücresi, her hücresine şifa olsun. Bütün gün huysuzdu ancak şimdi durumu iyi. Allah dualarını eksik etmeyen herkesten razı olsun. Allah'ın izniyle daha güzel haberler alacağız" dedi.
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- İzmir
Kaynak: DHA
Ege Üniversitesi Hastanesi , Ege Üniversitesi , Güncel

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