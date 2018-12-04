Down Sendromlu Benay'ın Hedefi Dünya Şampiyonluğu

04 Aralık 2018 Salı 11:52



04 Aralık 2018 Salı 11:52

DOWN sendromlu milli sporcu Benay Balcı (42), son 3 yıldır masa tenisinde katıldığı uluslararası şampiyonalarda elde ettiği ikinciliklerin ardından gelecek yıl dünya şampiyonasında altın madalya hedefliyor.Antalya'da annesinin sosyal hayata tutunabilmesi ve daha iyi eğitim alması için spora yönlendirdiği down sendromlu Benay Balcı; yüzme, masa tenisi, koşu gibi sportif etkinliklerde yer aldı. Benay spordaki başarısıyla 2010-2011 yıllarında Türkiye down sendromlu engelliler 200 metre serbest yüzmede Türkiye birinciliğini kazandı. Annesinin yönlendirmesiyle masa tenisine başlayan Benay, kısa sürede Türkiye şampiyonluğunu kazanarak milli takıma adını yazdırdı. 5 yıldır masa tenisi milli takımında yer alan Benay, 2015'te dünya ikincisi, 2016'da Avrupa ve dünya ikincisi oldu. 2017'de Avrupa, 2018'deki şampiyonada da yeniden dünya ikinciliğini elde eden Benay'ın şimdiki hedefi down sendromlular bayan masa tenisinde dünya şampiyonluğunu kazanmak.HEDEFİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUBenay, Antalya Spor Salonu'nda antrenörleri eşliğinde haftanın 5 günü yaptığı antrenmanlarla gelecek yıl düzenlenecek şampiyonalara hazırlanıyor. Şubat ayında yapılması planlanan Türkiye şampiyonasında altın madalya hedefleyen Benay, 2019'da Avrupa ve dünya şampiyonluğunu kazanmak istediğini söyledi. Benay, "Masa tenisini çok seviyorum. Dünya ikincisi oldum. Avrupa ikincisi oldum. Ben hep ikinci oldum. Şampiyon olmak, dünya birincisi olmayı çok istiyorum. Dünyanın en iyisi olmak istiyorum" dedi.- Antalya