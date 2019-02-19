Down Sendromlu Bireyler Doyasıya Eğlendi

Down sendromlu bireyler ve aileleri kahvaltıda buluştu. Kahvaltıdan sonra meydanda toplanan down sendromlu bireyler vatandaşlara karanfil dağıtarak eğlenceli anlar yaşadı.

MÜZİK ÇALINIP, ŞARKI SÖYLENDİ

Saat 10:30'da down sendromlu bireyler ve aileleri ile kahvaltı yaptıktan sonra 13:30'da civar okullardaki öğrenciler ve halkın katılımıyla yürüyüş düzenledi. Bu yürüyüşte insanlara karanfil dağıtıldı ve yürüyüş boyunca küçük bir orkestra eşlik etti, müzikler çalınıp şarkılar söylendi. Daha sonra müzikli ve danslı etkinliğe devam edildi.