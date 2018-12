Down Sendromlu Can trafik polisi oldu

03 Aralık 2018 Pazartesi 20:46



Down Sendromlu Can trafik polisi olduŞIRNAK - Şırnak 'ın Cizre ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle polis tarafından trafik polisi kıyafeti giydirilen Can Caba adlı Down Sendromlu genç, hem araçlara yön gösterdi, hem de trafik uygulaması yaptı. Cizre'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle trafik polisleri, Can Caba ismindeki Down Sendromlu gence polis kıyafeti giydirip, trafik uygulaması yaptırdı. Polislerin verdiği resmi polis üniformasını giyen Can, polislerle birlikte caddedeki trafik akışını kontrol edip, araçları yönlendirdi. Orhan Doğan Caddesi'nde trafik uygulaması yapan Can, araçların evraklarını inceleyip, emniyet kemeri takmaları ve telefonla konuşmamaları için sürücülere uyarılarda bulunup, bu uyarıları dikkate almadıkları takdirde ceza yazacağını söyledi.Can'ı gören araç sürücüleri ve vatandaşlar ise Down Sendromlu gence el sallayarak, cep telefonlarıyla görüntü alarak sevgi gösterisinde bulundu.