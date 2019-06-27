27.06.2019 13:39
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Down sendromlu Çapoğlu için sürpriz doğum günü

Down sendromlu Çapoğlu için sürpriz doğum günü

Sakarya'da yaşayan down sendromlu Aytaç Çapoğlu için Erenler ilçesindeki bir düğün salonunda sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi.

Sakarya 'da yaşayan down sendromlu Aytaç Çapoğlu için Erenler ilçesindeki bir düğün salonunda sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi.
Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç tarafından Erenler Belediyesi Düğün Salonu'nda organize edilen kutlamada, Çapoğlu kendisi için çalınan müzikle salona alkışlar eşliğinde girdi.
Pasta kesilen ve oyun havalarının çalındığı kutlamayı değerlendiren Kılıç, Çapoğlu'nun ilçenin gülen yüzü olduğunu söyledi.
Yeni yaşı için bir doğum günü düzenleyerek kutlama yapmayı ve Çapoğlu'nu mutlu etmeyi istediklerini aktaran Kılıç, "Zaman zaman bizleri belediyede ziyaret ederek halimizi hatırımızı soran Aytaç kardeşim bugün 30. yaşına girdi. Rabb'im kendisine ailesiyle birlikte sağlıklı, huzurlu bir yaşam nasip eylesin. Aytaç bizim canımız, Rabb'im nice doğum günlerini birlikte kutlamayı nasip eylesin." dedi.
Çapoğlu'na hediye veren Başkan Kılıç, kendisine oyunlarda bir süre eşlik etti.
Kutlamaya Çapoğlu'nun yakınlarının yanı sıra belediye personeli katıldı.
Kaynak: AA
Sakarya , Erenler , Güncel

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