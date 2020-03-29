Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Down sendromlu çocuğu ile şarkı söyleyerek 'evde kal' mesajı verdi

Down sendromlu çocuğu ile şarkı söyleyerek 'evde kal' mesajı verdi Erzurumlu şarkıcı Rıdvan Adede, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sözlerini kendisinin yazdığı 'evde kal' şarkısını söyleyerek, Down Sendromlu çocuğu ile beraber Erzurumlulara 'evde kal' mesajı verdi.

29.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 29.03.2020 10:34
Down sendromlu çocuğu ile şarkı söyleyerek 'evde kal' mesajı verdi
ERZURUM - Erzurumlu şarkıcı Rıdvan Adede, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sözlerini kendisinin yazdığı 'evde kal' şarkısını söyleyerek, Down Sendromlu çocuğu ile beraber Erzurumlulara 'evde kal' mesajı verdi.
30 yaşında ki Erzurumlu sanatçı Rıdvan Adede, korona virüsünün Dünya'da ve Türkiye'de hızla yayılmaya devam etmesinin ardından Down Sendromlu oğlu ile beraber şarkı söyleyerek, Erzurumlu vatandaşlara virüse karşı korunmak amaçlı evde kalın çağrısı yaptı. Down sendromlu çocuğu ile şarkı söyleyerek ’evde kal’ mesajı verdi

Kaynak: İHA

Etiketler: Yerel

Haberin Videosu :

Down sendromlu çocuğu ile şarkı söyleyerek 'evde kal' mesajı verdi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Yerel ››Down sendromlu çocuğu ile şarkı söyleyerek 'evde kal' mesajı verdi - Haberler

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

11:41: Bingöl Üniversitesi günlük 1 ton 250 kilo dezenfektan üretiyor - Haberler 11:40: Vefa Sosyal Destek Grubu Fatma teyzenin yardımına koştu - Haberler 11:36: Ankara'da yürek ısıtan görüntü - Haberler 11:35: Gece bekçiliği yaptığı iş yeri önündeki sandalye üzerinde ölü bulundu - Haberler 11:33: Bayrampaşa'da kaçak yolcu taşıyan şoföre 6 bin 141 TL ceza - Haberler 10:03: Yargıtay'dan emsal karar: Arızalanan sıfır araç yenisiyle değiştirilecek 09:25: ABD'den umutlandıran iddia: HIV ve meme kanseri ilacıyla 2 koronavirüs hastası iyileştirildi - Haberler 09:22: İngiltere Başbakanı Johnson: İşler, iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek - Haberler 09:01: İyileşen hastaların yarısının, 8 gün daha koronavirüsü yaymaya devam ettiği ortaya çıktı - Haberler 08:50: Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi 08:50: Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi - Haberler 08:11: Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak - Haberler