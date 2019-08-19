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Down sendromlu çocuk, okulda cinsel saldırıya uğradı

Güney Afrika'nın metropol şehri Johannesburg'un yakınlarında bulunan East Rand'da 13 yaşındaki down sendromlu erkek çocuğu eğitim gördüğü okulda çalışan temizlik personelinin cinsel istismarına uğradı.

19.08.2019 17:20 Down sendromlu çocuk, okulda cinsel saldırıya uğradı

Haberler.com/ ÖZEL HABER - Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde yaşanan olay, 5 Ağustos günü meydana geldi. Down sendromlu 13 yaşındaki oğlunu almaya okula giden anne, oğlunu her zamanki yerinde bulamayınca okul yönetimine haber verdi.

ANNESİNE "UYUYOR" DEDİ

İki öğretmen ve anne, çocuğu aramaya başladılar. O sırada temizlik elemanı, çocuğa cinsel istismarda bulunuyordu. Anne ve öğretmenin çocuğu aradığını fark eden temizlik görevlisi, çocuğu kilitlediği sınıftan çıkarıp annesine oğlunun uyuya kaldığını söyledi.

Oğlu ile eve gelen anne, çocukta tuhaf hareketler sezdi. Çocuğun iç çamaşırlarına bakan anne, oğlunun cinsel istismara uğradığını fark etti. Annenin şikayetçi olması üzerine temizlik görevlisi okuldan atıldı.

TEMİZLİKÇİ TARAFINDAN TEHDİT EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

İfadesi alınan çocuk, cinsel istismara uğradığını söyledi. Ayrıca, kendisine istismarda bulunan kişi tarafından olayı birine anlatması durumunda kendisini ve annesini öldüreceği yönünde tehdit aldığını dile getirdi.

Polis şuana kadar soruşturma kapsamında kimseyi göz altına almadı.


Güney Afrika, Anne, Dünya

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