Down Sendromlu Çocuk ve Gençler Hayallerini Resmetti

16 Kasım 2018 Cuma 13:37



16 Kasım 2018 Cuma 13:37

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince uygulanan "46+1 Projesi" kapsamında, resim kursunda eğitim gören down sendromlu öğrenciler sergi açtı.Sosyal İşler Daire Başkanlığı ve Gençlik Merkezince yürütülen proje doğrultusunda Gençlik Merkezinde düzenlenen resim kursunda, down sendromlu çocuk ve gençlere eğitim verildi.Bir aylık eğitimin ardından su bazlı boyalar ile down sendromlu çocuk ve gençler tarafından hazırlanan 10 resimden oluşan sergi, Gençlik Merkezi'nde açıldı.Büyük ilgi gören serginin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, down sendromlu çocuklarla sosyal sorumluluk çalışmalarına imza attıklarını söyledi.Dezavantajlı grupları unutmadıklarına işaret eden Yaman, "Şehrimizi yaşanabilir bir hale getirmenin yanında dezavantajlı gruplar için sosyal sorumluluklarımızı da asla unutmuyoruz. Down sendromlu evlatlarımız için ilk olarak Down Kafe'yi açtık. Fotoğrafçılık eğitimleri ile beraber teraryum etkinliklerini çocuklarımızla sürdürdük." dedi.Down sendromlu çocukların sanatla yoğrulmasının önemine değinen Yaman, "Çocuklarımızın sanatsal yeteneklerinin de ortaya çıkması için çaba veriyoruz." diye konuştu.Yaman, bunun son örneğinin Gençlik Merkezi'nde açtıkları resim kursu olduğunu anlatarak, bir aylık eğitimin ardından down sendromlu çocuk ve gençlerin yaptıkları eserlerin çok beğenildiğini, onların eserleri ile sergi açmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.Gençlik Merkezi Müdürü Burak Bahadır Tuzlu, 15 atölye ve 2 uluslararası proje ile gençlere hizmet ettiklerini belirtti.Down sendromlu öğrencilerin sosyalleşmesi için böyle bir projeyi planladıklarını ifade eden Tuzlu, "Engelli gençlerimizin vatandaşlarımızla bir araya gelmesi, onlarla vakit geçirmesi ve onların dünyalarını tanımaları anlamında güzel bir proje oldu. Bunun yanında down sendromlu kardeşlerimize destek olup normal hayattaki sıkıntılarını bir nebze de olsa unutturup, bu çalışmalarla güzel vakit geçirmelerini hedeflemiştik. Resim sergisiyle hedefimize ulaştık." şeklinde konuştu.Görsel sanatlar öğretmeni Fatma Özçomak, sergideki resimler ile down sendromlu çocukların hayal dünyalarını ortaya çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.