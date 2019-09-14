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Down sendromlu çocuk, yanlışlıkla ablasını vurdu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, down sendromlu D.K. (14), güvenlik korucusu ağabeyinin tabancasıyla oynarken yanlışlıkla ablası N.K.'yı (22) vurdu.

14.09.2019 15:32Down sendromlu çocuk, yanlışlıkla ablasını vurdu
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, down sendromlu D.K. (14), güvenlik korucusu ağabeyinin tabancasıyla oynarken yanlışlıkla ablası N.K.'yı (22) vurdu. Ağır yaralanan N.K. Van'a sevk edildi.
Olay, öğle saatlerinde, Yeni Mahalle'de meydana geldi. Down sendromlu D.K., güvenlik korucusu olan ağabeyine ait tabancayla oynarken, yanlışlıkla odada temizlik yapan ablası N.K.'yı vurdu. Silah sesi üzerine odaya gelen yakınları, N.K.'yı kanlar içinde bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan N.K., Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Van'a sevk edildi. N.K'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.



Yüksekova, Van, Güncel

Kaynak: DHA

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