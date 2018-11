Down Sendromlu Çocuklar İstiklal Marşı'nı İşaret Dili ile Okudu

15 Kasım 2018 Perşembe 15:44



Down sendromlu çocuklar İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okuduGAZİANTEP - Gaziantep 'te down sendromlu öğrenciler işaret dili ile önce İstiklal Marşı'nı okudu daha sonra "Sev Kardeşim" adlı şarkıyı söyledi. Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte öğrenim gören ve ihtiyaç sahibi 6 bin 300 öğrenciye okul kıyafeti yardımının yapıldığı törene down sendromlu öğrenciler damga vurdu.Talat Özkarslı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve ihtiyaç sahibi öğrencilere okul kıyafeti dağıtımının yapıldığı törende down sendromlu çocuklar yaptığı gösteri ile alkış topladı.Önce İstiklal Marşını işaret dili ile okuyan çocuklar, daha sonra 'Sev Kardeşim' adlı şarkıya işaret dili ile eşlik etti.İstiklal Marşı'nın bitiminde ise, Türk Bayrağı açan down sendromlu çocuklar salondan büyük alkış topladı.