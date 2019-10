Down sendromlu çocuklara atlı terapi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan uygulamayla down sendromlu çocuklara at üzerinde terapi eğitimi veriliyorKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan uygulamayla down sendromlu çocuklara at üzerinde terapi eğitimi veriliyor.Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından down sendromlu çocuklar adına hazırlanan proje hayata geçirildi. Proje kapsamında kentteki down sendromlu çocuklar ile arkadaşları Arslanbey Mesire Alanındaki mini hayvanat bahçesine getirilerek at bindi. Down sendromlular için başlatılan çalışmayı yerinde inceleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, çocuklarla konuşup onlara çeşitli hediyeler verdi.Down sendromlu çocuklar için haftanın 5 günü burada at biniciliği adı altında terapi uygulamasının yapılacağını söyleyen Başkan Güngör, "Down sendromlu çocuklara aileleri ve binicilerin refakatinde haftanın 5 günü burada terapi ile ata bindirme uygulaması yapılıyor. Bu çalışmanın çocuklarımızın gelişmesine büyük katkı olacağını düşünüyoruz. Bende bu etkinliği yerinde gördüm ve çok mutlu oldum. Aileler de mutlu ve çocuklarımız da ata binmek suretiyle birazda olsa ev ortamından uzaklaşmış oluyorlar. Kendilerinin de hayata tutunmaları için ciddi bir katkı olduğunu düşünüyorum. Uygulama yeni, arkadaşları tebrik ederim ve ailelerden de Allah razı olsun" diye konuştu.