Down Sendromlu Çocuklara Ziyaret

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir
ve İl Başkanı Akif Gür
, 21 Mart
Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Down Sendromlu Melekler Derneğini (DOSEM) ziyaret etti.
Ziyarette, down sendromlu çocuklarla yakından ilgilenen Özdemir ve Gür, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
Özdemir, down sendromuna dikkat çekmek, toplumda bir farkındalık oluşturmak amacıyla down sendromlu çocukların eğitim gördüğü merkezi ziyaret ettiklerini dile getirerek, "Burada eğitim gören çocuklarımızı sevdik. Onlar da bizi sevdiler. Çocuklarımızın eğitim gördükleri mekanları yerinde görme fırsatımız oldu. Çocuklarımızın sadece yılda, ayda ve bir günde kutlanan etkinliklerde değil her zaman yanlarında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz." dedi.
Gür de, "Onlar bizim evlatlarımız ve onların hayatlarını kolaylaştırma çabasındayız. Her daim olduğu gibi el ele gönül gönüle çocuklarımıza hizmete devam edeceğiz." diye konuştu.
Güncel
Kaynak: AA