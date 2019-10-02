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Down sendromlu çocuklardan yaşlılara sürpriz

KOCAELİ (İHA) – Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla down sendromlu çocuklar İzmit Belediyesi'nin Yahya Kapan Mahallesi'nde ki Emekli Evi'ne ziyarette bulunarak yaşlılara karanfil verdi.

02.10.2019 13:09Down sendromlu çocuklardan yaşlılara sürpriz
KOCAELİ (İHA) – Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla down sendromlu çocuklar İzmit Belediyesi'nin Yahya Kapan Mahallesi'nde ki Emekli Evi'ne ziyarette bulunarak yaşlılara karanfil verdi.

Dünya Yaşlılar Günü Dolayısıyla down sendromlu çocuklar Gizem Uygun, Ahmet Talha Erdem ve Kadir Engin Bayraktar, İzmit Belediyesi'nin Yahya Kaptan'daki Emekli Evi'ne giderek ziyarette bulundu. Down sendromlu çocuklar ziyarette yaşlılara karanfil vererek ellerini öptü. çocukların bu ince davranışı yaşlıları çok mutlu etti. Ziyaretten dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren 73 yaşındaki Rabia Sular, "Çok mutlu olduk. Yaşlı olmaktan dolayı da çok mutluyum. Bizleri unutmayan çocuklarımıza teşekkür ederim" dedi. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, Ahmet Talha, Güncel

Kaynak: İHA

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