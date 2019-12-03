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Down sendromlu dansçılardan hip hop performansı

Down Sendromlu 21 gençten oluşan "DSD Dans+1 by Hilton Bomonti" dans grubu, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü"ne özel hazırladıkları hip hop dans koreografilerini izleyicilerin beğenisine sundu.

03.12.2019 13:42 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:42Down sendromlu dansçılardan hip hop performansı
Down Sendromlu 21 gençten oluşan "DSD Dans+1 by Hilton Bomonti" dans grubu, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü"ne özel hazırladıkları hip hop dans koreografilerini izleyicilerin beğenisine sundu.
Down Sendromu Derneği ve Hilton İstanbul Bomonti iş birliğiyle down sendromlu bireylerin toplumun birçok alanında olduğu gibi sanatsal faaliyetlerde de başarılı işlere imza atabileceklerini göstermek amacıyla oluşturulan grup, 2018'den bu yana özel etkinliklerde ve çeşitli organizasyonlarda sahne alarak farkındalık yaratıyor.
Her hafta pazar günleri buluşarak uzman eğitmenlerden ders alan grup, 2018 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) Down Sendromu Komisyonu'nun kurulmasını kutlamak amacıyla gerçekleştirdikleri salsa gösterisiyle tanınıyor.
Bu yıl "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla hip hop koreografilerini de çalışmalarına ekleyen grubun, otelin lobisinde gerçekleşen gösterisi izleyicilerden uzun süre alkış aldı.
"Yağmur, çamur demeden azimli bir çalışmanın sonucu"
Down Sendromu Derneği Başkanı Gün Bilgin, etkinlikteki konuşmasında, dans grubunun yaklaşık 5 yıldır çalışmalarına devam ettiğini söyledi.
Bilgin, dernek olarak down sendromlu bireylerin doğumlarından hayatlarının son anlarına kadar yanlarında olmaya, toplum içerisinde bağımsız veya yarı bağımsız ama tam katılımlı ve mutlu birer yaşam kurmaları için çeşitli eğitim ve farkındalık programları yaptıklarını belirtti.
Dans çalışmalarının da bunlardan biri olduğuna işaret eden Bilgin, "Dans çalışmalarımız her hafta yağmur, kar, çamur demeden minimum iki saat, bazı haftalarda ikişer kere odaklı, azimli bir çalışmanın sonucu. Dans grubuyla gençlerimiz hem sosyalleşiyorlar hem toplumun içerisinde çeşitli etkinliklerle katılımları gerçekleşiyor hem de neler yapabileceklerini topluma gösteriyorlar." diye konuştu.
Bilgin, edinilmiş ön yargıların engelli bireylerin önündeki en büyük engel olduğuna dikkati çekerek, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne biz kutlama demiyoruz. Farkındalık günü diyoruz. Çünkü kutlayacak bir şey yok aslında ama farkına varacak bir şeyler var." ifadelerini kullandı.

Dünya Engelliler Günü, Güncel

Kaynak: AA

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