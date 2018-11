Down Sendromlu Emir'e Işık Oldu

23 Kasım 2018 Cuma 11:46



HALİL ŞAHİN - İzmir'de, ilkokula bu yıl başlayan down sendromlu öğrenciyi sınıfına almak için gönüllü olan öğretmen Alpaslan Uluağaç, özel öğrencisini, derslerin yanı sıra teneffüslerde de gösterdiği ilgiyle okula ve arkadaşlarına bağladı.Down sendromlu Emir Haktan Karataş (7), henüz 9 aylıkken özel eğitim almaya başladı. Yürümede zorlanan çocuk, bu sorunu aşmak için de fizyoterapi gördü. Evlatlarının eğitimine önem veren Karataş ailesi, 3 yıl okul öncesi eğitimi alan Emir Haktan'ı bu yıl da ilkokula yazdırdı.Teneffüslerde de öğrencisiyle beraberBuca ilçesindeki Recep Ersayın İlkokulu'nda görev yapan Alpaslan Uluağaç, bu yıl okula başlayan öğrenciyi sınıfına almak için gönüllü oldu. Önce Emir Haktan için 2. kattaki dersliğin yerini değiştirerek zemin katta bir derslik ayarlayan öğretmen, daha sonra öğrencisiyle yakından ilgilenmeye başladı.Bulunduğu ortama uyum sağlamakta zorlanan ve zaman zaman arkadaşları ile sorunlar yaşayan özel öğrencisinin dersteki etkinliklere katılımına özen gösteren Uluağaç, Emir Haktan'ın çantasından kalemini, kitabını, defterine çıkarmasına yardım ediyor.Uluağaç, sık sık tahtaya kaldırdığı özel öğrencisini, yaptığı doğrular sonrasında alkışlatarak öz güvenini artırıyor. Beslenme saatinde öğrencisinin önlüğünü seren, yemeklerini sıranın üzerine hazırlayan Uluağaç, yemek yemesine de yardım ediyor.Uluağaç'ın öğrencisiyle ilgisi sınıf içinde kalmıyor. Teneffüs zili çaldığında öğrencisinin elinden tutarak dışarı çıkan Uluağaç, Emir Haktan ile oyunlar oynuyor, diğer öğrencilerin oyunlarına dahil ederek kaynaşmasını sağlıyor.Karataş, kendisine özel ilgi gösteren öğretmeni sayesinde okula ve arkadaşlarına kısa sürede uyum sağladı.İşin sırrı sevmekteÖğretmen Alpaslan Uluağaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğini 16 yıldır severek yaptığını söyledi.Öğrenci-öğretmen ilişkisindeki en önemli noktanın, öğrenciyi sevmek ve bunu ona belli etmek olduğuna inandığını kaydeden Uluağaç, kendisinin de buna özen gösterdiğini ifade etti.Sevildiğini anlayan öğrencinin, kendisini güvende hissettiğini vurgulayan Uluağaç, çocukların sevdiği kişiye ayrı bir itimat duyduğunu anlattı.İlk kez down sendromlu bir öğrenciye öğretmenlik yaptığını aktaran Uluağaç, şöyle devam etti:"Emir Haktan ile tanıştığımda önce onunla göz teması kurdum, ellerini tuttum. Ailesiyle görüştüm, Emir'i sınıfıma seve seve alacağımı söyledim. Normalde tüm öğrencilerin öğretmeni kurayla belirlenir. Emir kura işlemine girmedi. Emir Haktan'ı gönüllü olarak sınıfıma aldım. Onunla tanıştıktan sonra down sendromu konusunda çeşitli kaynaklar okumaya başladım. Özel eğitim öğretmenleri ile görüştüm. Onlarla bir toplantı yaptık. Emir'e ne kadar dokunabiliriz, onun içindeki ışığı ne kadar çıkarabiliriz arayışında oldum."İki ayın sonunda Emir Haktan Karataş'ın okula ve arkadaşlarına uyum sağlamayı başardığını, hırçın davranışlarını sınırlandırdığını kaydeden Uluağaç, bunların yanı sıra harfleri ve rakamları öğrendiğini, derslerde de diğer arkadaşlarından geri kalmadığını vurguladı."Çok mutluyuz"Anne Simge Karataş ise okul açılmadan önce uyum konusunda bazı endişeler yaşadıklarını ancak çok ilgili olan öğretmen sayesinde bu kaygılarının yerini memnuniyete bıraktığını ifade etti.Emir Haktan'ın öğretmeniyle çok iyi bir bağ kurduğunu aktaran Karataş, evladının gösterdiği gelişimden duyduğu mutluluğu dile getirdi.