Down sendromlu ferhat, engelini resim yaparak aşıyor

Down sendromlu Ferhat, engelini resim yaparak aşıyorSİVAS'ın İmranlı ilçesinde yaşayan down sendromlu Ferhat Ateş(15) resim merakıyla hayata tutundu. Resim yaparak engelini aşan Ferhat, hayallerini eline aldığı fırçayla tuvallere yansıtıyor.İmranlı ilçesi Altınca köyünde yaşayan Ergin ve Şahhanım Ateş çiftinin 3 çocuğundan birisi olan Ferhat Ateş, down sendromlu olarak dünyaya geldi. Okul çağı geldiğinde taşımalı eğitimle İmranlı ilçe merkezinde okuyan Ateş, daha sonra İmranlı Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne geçti. Burada okul müdürü Erkan Ovalı, resim öğretmeni Sedat Çalışkan ile özel eğitim öğretmeni Mehmet Çoban, Ateş'in resim çizmeye karşı yeteneği olduğunu keşfetti. Ferhat, eğitimcilerin de desteğiyle bu eğitim yılının başından itibaren 15 resim çizdi. Engelini resim yaparak aşan Ateş, okuldaki gününün büyük bir bölümünü resim atölyesinde geçiriyor. Kendi iç dünyasını eline aldığı fırçayla tuvale aktaran Ateş, her yeni resim çizmeye başladığında da büyük heyecan duyuyor. Ateş, çizdiği resimler sayesinde yeniden hayata tutunuyor.'YAŞAMA SEVİNCİ İKİ KAT DAHA ARTTI'Ferhat'ın çizdiği resimlerle hayata iki kat bağlandığını söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Şafak Turan, "Sivas Valiliği himayelerinde, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün tüm ilde başlatmış olduğu 'Sanat Sivas' projesi kapsamında biz de ilçemizde çalışmalarımızı yürüttük. Proje kapsamında birçok öğrencimiz faydalandı. Birçok öğrencimizin yeteneğini keşfettik. Bunun en güzel meyvesi de Ferhat oldu. Güzel sanatlar öğretmenimiz ve özel eğitim öğretmenimiz Ferhat'ın bu yönünü keşfettiler. Bizi bilgilendirdikleri zaman biz de bu durumdan dolayı çok mutlu olduk. Geldik, çalışmalarını yerinde inceledik. Bu yönüyle Ferhat hayata iki kat daha bağlandı. Yaşama sevinci iki kat daha fazla arttı. Biz Ferhat'ın bu yönünü daha fazla ön plana çıkarmaya çalışacağız. Öğretmenlerimiz bu yönde çok uğraş vermekteler. Kısmet olursa ikinci dönemde Ferhat için resim sergisi açmayı planlıyoruz. Ferhat'ın o çalışma isteği ve azmini de görünce insan ister istemez mutlu oluyor. Onunla beraber çalışmak istiyor. Biz de ona eşlik etmek istedik. Onun bu sevincini paylaşmak istedik" dedi.'YÜREĞİNE DOKUNDUK'Ferhat'ın yüreğine dokunmak için okulun görsel sanatlar öğretmeni Sedat Çalışkan ile görüştüklerini ifade eden özel eğitim öğretmeni Mehmet Çoban ise, "Normal derslerimizde Ferhat'la resim yapıyorduk. Görsel sanatlar öğretmenimizle bir fikir üretelim dedik. Bir sergi açmaya karar verdik. Aslında sergi açmaktaki tek amacımız Ferhat'ın yüreğine dokunmaktı. Sevgiyle aşılamayacak bir şey yoktur. Bence sevgi her şeyin ilacıdır. Şu ana kadar 15 adet resim yaptık. Ebru çalışmaları da yapacağız. 21 Mart?'ta da sergimizi açmayı planlıyoruz. İlk zamanlara göre şimdi resimlere daha hevesli katılıyor. İç dünyasını dışarı çıkarttığımızı düşünüyorum. Ne düşündüğünü bizlere resim üzerinden anlattığını düşünüyorum" diye konuştu.