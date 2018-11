Down Sendromlu Futsal A Milli Takımı Avrupa Üçüncüsü

15 Kasım 2018 Perşembe 16:46



Down Sendromlu Futsal A Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldu. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan (TÖSSFED) yapılan açıklamaya göre, İtalya 'nın Terni kentinde ilk kez düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Futsal Şampiyonası'nda Portekiz ilk sırada yer alırken, ev sahibi İtalya da ikinciliği elde etti.Türkiye, şampiyonadaki ilk maçında ev sahibi İtalya'yı 4-2 mağlup ederken, Portekiz'e ise 3-2 yenildi. Milliler, bu sonuçla bronz madalyanın sahibi oldu.Volkan Yavuzaslan'a "en iyi kaleci" ödülüA Milli Futsal Takımı'nın file bekçisi Volkan Yavuzaslan, şampiyonanın "en iyi kalecisi" seçildi.Avrupa Teknik Kurul ve Yöneticileri tarafından yapılan değerlendirmede Volkan, "en iyi kaleci" ödülüne layık görüldü.TÖSSFED Başkanı Birol Aydın , ilk kez düzenlenen organizasyona katılmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Amacımız şampiyonluk kupasını kazanmak ve ülkemize getirmekti. Down sendromlu özel sporcularımız çok iyi mücadele etti ancak şans sizden yana olmadı mı şampiyon olamıyorsunuz. Amacımız 2019 ve 2020 yılında yapılacak şampiyonalarda kupayı ülkemize kazandırmak." ifadelerini kullandı.Down Sendromlu Futsal A Milli Takımı, yarın Türkiye'ye dönecek.