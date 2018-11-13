13 Kasım 2018, 23:37
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Down Sendromlu Futsal A Milli Takımı, İtalya'yı Devirdi

Down Sendromlu Futsal A Milli Takımı, İtalya

Down Sendromlu Özel Sporcular Futsal Avrupa Şampiyonası, İtalya'nın Terni kentinde bugün başladı.

Down Sendromlu Özel Sporcular Futsal Avrupa Şampiyonası, İtalya'nın Terni kentinde bugün başladı.

Futsal Avrupa Şampiyonası'nda bugün ilk maçına çıkan Türkiye Down Sendromlu Futsal A Milli Takımı ilk maçında İtalya'yı 4-2 yendi.

Dünya Down Sendromlular Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda bugün TSİ 14.30'da başlayan müsabakada Türkiye, İtalya'yı 4-2 mağlup ederel turnuvaya iyi bir başlangıç yapmış oldu. Türkiye'nin gollerini Resul Orakçı, Hami Haldız, Anıl Koçak ve Ali Topaloğlu kaydetti.

Şampiyonaya 3 puan ve galibiyet ile başlayan Türkiye ikinci müsabakasını yarın TSİ 10.30'da Portekiz ile oynayacak.

Avrupa,İtalya
13 Kasım 2018 Salı 23:37



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