Down Sendromlu Futsal A Milli Takımı, İtalya'yı Devirdi

Down Sendromlu Özel Sporcular Futsal Avrupa Şampiyonası, İtalya 'nın Terni kentinde bugün başladı.Futsal Avrupa Şampiyonası'nda bugün ilk maçına çıkan Türkiye Down Sendromlu Futsal A Milli Takımı ilk maçında İtalya'yı 4-2 yendi.Dünya Down Sendromlular Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda bugün TSİ 14.30'da başlayan müsabakada Türkiye, İtalya'yı 4-2 mağlup ederel turnuvaya iyi bir başlangıç yapmış oldu. Türkiye'nin gollerini Resul Orakçı, Hami Haldız, Anıl Koçak ve Ali Topaloğlu kaydetti.Şampiyonaya 3 puan ve galibiyet ile başlayan Türkiye ikinci müsabakasını yarın TSİ 10.30'da Portekiz ile oynayacak.