Down Sendromlu Futsal A Milli Takımı, İtalya'yı Devirdi

Down Sendromlu Özel Sporcular Futsal Avrupa
Şampiyonası, İtalya
'nın Terni kentinde bugün başladı.
Futsal Avrupa Şampiyonası'nda bugün ilk maçına çıkan Türkiye
Down Sendromlu Futsal A Milli Takımı ilk maçında İtalya'yı 4-2 yendi.
Dünya Down Sendromlular Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda bugün TSİ 14.30'da başlayan müsabakada Türkiye, İtalya'yı 4-2 mağlup ederel turnuvaya iyi bir başlangıç yapmış oldu. Türkiye'nin gollerini Resul Orakçı, Hami Haldız, Anıl Koçak
ve Ali Topaloğlu
kaydetti.
Şampiyonaya 3 puan ve galibiyet ile başlayan Türkiye ikinci müsabakasını yarın TSİ 10.30'da Portekiz
ile oynayacak.
Avrupa,İtalya