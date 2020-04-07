Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Down sendromlu genç, bisiklet parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Milli Dayanışma Kampanyası Down sendromlu gencin bağışı Down sendromlu genç, bisiklet parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladıAmasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki down sendromlu Furkan Bektaş, bisiklet almak için biriktirdiği 500 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

07.04.2020 20:54 | Son Güncelleme: 07.04.2020 20:55
Milli Dayanışma Kampanyası
Down sendromlu gencin bağışı Down sendromlu genç, bisiklet parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
Amasya 'nın Taşova ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki down sendromlu Furkan Bektaş, bisiklet almak için biriktirdiği 500 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Down sendromlu Furkan Bektaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya, biriktirdiği harçlıklarıyla destek verdi.
Bektaş, babası Muzaffer Bektaş ile AK Parti İlçe Başkanlığına giderek, biriktirdiği 500 lirayı İlçe Başkanı Tekin Sobacı'ya kampanya hesabına yatırmak üzere teslim etti.
Sobacı, gösterdiği örnek davranışından dolayı Bektaş'ı kutladı.
Muzaffer Bektaş ise oğlunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini dile getirerek, "Oğlum biriktirdiği parayı, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışlamak istediğini söyledi. Biz de aile olarak uygun gördük. Oğlumla gurur duyuyorum." dedi. Down sendromlu genç, bisiklet parasını Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Amasya, Taşova, Güncel

Haberin Videosu :

Down sendromlu genç, bisiklet parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Down sendromlu genç, bisiklet parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Yoğun bakıma kaldırılan Johnson’un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi Haberler
Yoğun bakıma kaldırılan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi
Bakan Koca, maske satışı tartışmalarına son noktayı koydu Haberler
Bakan Koca, maske satışı tartışmalarına son noktayı koydu
Fransa’da en ölümcül gün! Koronadan ölenlerin sayısı 10 bini aştı Haberler
Fransa'da en ölümcül gün! Koronadan ölenlerin sayısı 10 bini aştı
Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarında yeni bir eşik aşıldı Haberler
Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarında yeni bir eşik aşıldı
Toplum Bilimleri Kurulu kimlerden oluşacak? Bakan Koca tek tek saydı Haberler
Toplum Bilimleri Kurulu kimlerden oluşacak? Bakan Koca tek tek saydı
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası Haberler
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası
Koronavirüs hastalarının nasıl takip edileceği netleşti Haberler
Koronavirüs hastalarının nasıl takip edileceği netleşti
Sağlık Bakanı Koca: İki üniversitemizde virüsü izole etmeyi başardık Haberler
Sağlık Bakanı Koca: İki üniversitemizde virüsü izole etmeyi başardık

Son Dakika Güncel Haberleri

21:43: - Bulgaristan'da Türk asıllı vatandaş, emekli maaşını sağlık çalışanlarına bağışladı- Türk asıllı... - Haber 21:42: Europol'den 80 milyon avroluk dolandırıcılık operasyonu - Haber 21:40: Alman havayolu şirketi Lufthansa'da korona virüsü krizi - Haber 21:40: İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı - Haber 21:38: ANTALYA Apart işletmecisinin kız öğrencilerle tartıştığı görüntüye inceleme - Haber 21:16: İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı - Haberler 20:39: Son Dakika: Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldi - Haber 20:34: Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 400 bini aştı - Haber 20:25: Bakan Koca: Koronavirüsle mücadelede Toplum Bilimleri Kurulu'nu oluşturduk - Haber 20:25: Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası - Haber 20:22: Son Dakika: Marketlerde ve eczanelerde parayla maske satılmayacak - Haber