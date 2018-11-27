Down Sendromlu Gencin Polis Olma Hayali Gerçekleşti

27 Kasım 2018 Salı 13:08



27 Kasım 2018 Salı 13:08

Adıyaman'da, özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören down sendromlu genç, polis aracına binerek polis olma hayalini gerçekleştirdi.Down sendromlu 14 yaşındaki Abdulhakim Ataş, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından evinden alınarak polis kıyafeti giydirilip polis aracına bindirildi.Sakarya Caddesi'nde polis aracının ön koltuğunda oturan Ataş, trafik akışını kontrol edip araçları yönlendirerek anons yaptı.İl Emniyet Müdürlüğüne gelen Ataş, burada İl Emniyet Müdürü Metin Alper tarafından karşılandı.Alper'e polis selamı duran Ataş, daha sonra Metin Alper'in makamına geçerek polis telsizinden anons yapıp polis ekiplerine talimat verdi.Polislerle kısa süre de olsa mesai arkadaşı olan Abdulhakim Ataş, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.Ataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayalini gerçekleştiren Alper'e teşekkür etti.İl Emniyet Müdürü Metin Alper'i çok sevdiğini dile getiren Ataş, "Polis aracı ve kıyafetini giydim. Çok mutluyum. Hayalim gerçek oldu. Hediyelerimi aldım. Polislik mesleğini çok seviyorum. Telsizden anons yaptım. Okulda verilen ödevlerimi de yaptım." dedi.Metin Alper ise Abdulhakim'in uzun zamandır polis ekiplerine polis aracına binmek isteğini illettiğini, bu hayalini bugün gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.Alper, şöyle konuştu:"Abdulhakim, bizim kardeşimiz. Engelli kardeşlerimizin rehabilite edilerek topluma entegre edilmeleri için ne gerekiyorsa yapıyoruz bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bu konuda okul müdürleri ve öğretmenler büyük çaba sarf ediyor. Biz de destek verdiğimiz için kendimizi mutlu hissediyoruz. Emniyet birimlerinin kapıları her kardeşimize açıktır. "Polis memuru Bekir Tiryaki de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü hatırlatarak, Abdulhakim'in hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.