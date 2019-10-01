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Down sendromlu gencin romantik daveti, sosyal medyada beğeni topladı

ABD'nin Florida eyaletinde David Cowan isimli gencin, kendisi gibi down sendromlu kız arkadaşı Saris Marie'yi mezuniyet balosuna davet ettiği görüntüler sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

01.10.2019 16:03Down sendromlu gencin romantik daveti, sosyal medyada beğeni topladı
ABD'nin Florida eyaletinde David Cowan isimli gencin, kendisi gibi down sendromlu kız arkadaşı Saris Marie'yi mezuniyet balosuna davet ettiği görüntüler sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

Uzun zamandır bir arada olan David Cowan ve Saris Marie çifti, diğer down sendromlu hastalara da örnek oldu. David, kız arkadaşı Saris Marie'yi okulun spor karşılaşması öncesi elinde pankartla mezuniyet balosuna davet etti. 'Eve dönüşte günışığım olacak mısın?' pankartıyla kendisine doğru yürüyen erkek arkadaşı David'i görünce sevinçten havalara uçan Saris, teklifi kabul etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-David Cowan'ın kız arkadaşının yanına doğru ilerlemesi
-Cowan'ın pankartla kız arkadaşını baloya davet etmesi
-Saris Marie'nin teklifi kabul etmesi
-Çiftin sarılmaları
-Çiftin fotoğrafları



Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Güncel

Kaynak: DHA

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