Haberler » Güncel » Haber

Down sendromlu gencin romantik daveti, sosyal medyada beğeni topladı

Down sendromlu gencin romantik daveti, sosyal medyada beğeni topladıABD, (DHA)- ABD'nin Florida eyaletinde David Cowan isimli gencin, kendisi gibi down sendromlu kız arkadaşı Saris Marie'yi mezuniyet balosuna davet ettiği görüntüler sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

01.10.2019 16:42
Down sendromlu gencin romantik daveti, sosyal medyada beğeni topladı
ABD, (DHA)- ABD'nin Florida eyaletinde David Cowan isimli gencin, kendisi gibi down sendromlu kız arkadaşı Saris Marie'yi mezuniyet balosuna davet ettiği görüntüler sosyal medyada defalarca paylaşıldı.
Uzun zamandır bir arada olan David Cowan ve Saris Marie çifti, diğer down sendromlu hastalara da örnek oldu. David, kız arkadaşı Saris Marie'yi okulun spor karşılaşması öncesi elinde pankartla mezuniyet balosuna davet etti. 'Eve dönüşte günışığım olacak mısın' pankartıyla kendisine doğru yürüyen erkek arkadaşı David'i görünce sevinçten havalara uçan Saris, teklifi kabul etti.
Down sendromlu gencin romantik daveti, sosyal medyada beğeni topladı

Amerika Birleşik Devletleri, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:10 Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi (2)
00:06 Galatasaray - PSG (EK FOTOĞRAFLAR)
00:05 2 terörist etkisiz hale getirildi
00:03 Bakan Selçuk'tan "Dünya Çocuk Günü" paylaşımı
00:02 GÜNDEM ÖZETİ/ 2 Ekim 2019
00:00 Liderlerden otobüste selfie
00:00 Serçeyi telle boğazından bağlayıp astılar