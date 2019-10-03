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Down sendromlu gencin romantik daveti, sosyal medyada viral oldu

Sevgilisini mezuniyet balosuna davet etmek için romantik bir sürpriz yapan down sendromlu gencin videosu, sosyal medyada kısa sürede defalarca paylaşıldı.

03.10.2019 08:48

ABD'nin Florida eyaletinde David Cowan isimli gencin, kendisi gibi down sendromlu kız arkadaşı Saris Marie'yi mezuniyet balosuna davet ettiği görüntüler sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

Çocukluklarından beri beraber olan down sendromlu bu güzel çift, David Matthew Cowan ve Saris Marie Garcia, birbirlerini asla bırakmamışlar ve her geçen gün daha fazla sevmeye devam etmişler.

Uzun zamandır bir arada olan David Cowan ve Saris Marie çifti, diğer down sendromlu hastalara da örnek oldu. David, kız arkadaşı Saris Marie'yi okulun spor karşılaşması öncesi elinde pankartla mezuniyet balosuna davet etti. 'Eve dönüşte günışığım olacak mısın?' pankartıyla kendisine doğru yürüyen erkek arkadaşı David'i görünce sevinçten havalara uçan Saris, teklifi kabul etti.

Down sendromlu gencin romantik daveti, sosyal medyada viral oldu

Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Güncel

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