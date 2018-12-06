Down Sendromlu Gençler Farkındalık İçin Maça Çıktı

İzmir
'de, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
kapsamında Ege Üniversitesi
(EÜ) Master Futbol
Takımı ile down sendromlu gençler farkındalık maçı yaptı.
Ege Üniversitesi Kampüs Alanı içinde yer alan spor salonunda düzenlenen etkinlikte, down sendromlu gençler sahaya EÜ master takımıyla beraber çıktı.
EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak
'ın da bulunduğu master takımındaki oyuncular bir süre down sendromlu gençlerle sohbet etti. Üniversite öğrencilerin tribünlerden destek verdiği maçta, gençlerin aileleri de saha kenarından tezahürat yaptı.
Rektör Budak'ın kaleci olduğu ve 20 dakika süren maçın sonunda down sendromlu gençler penaltı atışı yaptı.
Budak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, EÜ öğrencilerinden oluşan Özel Eğitim Topluluğu ile İzmir Down Sendromu Derneği'nin önemli bir etkinliğe imza attıklarını söyledi.
Üniversite olarak engelliler için bilimsel anlamda birçok kitap yayımladıklarını belirten Budak, "Yüksek Öğretim Kurumu
özel eğitime ihtiyaç duyan evlatlarımız için üniversitemiz bünyesinde araştırma ve uygulama merkezinin açılması için onay verdi. Bu merkez Ege Bölgesi'nde ve İzmir'de özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımız için çok önemli bir eğitim kurumu olacak." dedi.
"Böyle etkinlikler çocuklarımızı topluma yaklaştırıyor"
İzmir Down Sendromu Derneği Başkanı Gülnaz Rodoplu da böyle etkinliklerin hem çocukları hem de kendilerini mutlu ettiğini aktardı.
Futbol maçında onların mutluluğunu görünce çok duygulandığını dile getiren Rodoplu, "Böyle etkinlikler çocuklarımızı topluma daha çok yaklaştırıyor. Biz onların toplum içinde bir şeyler başarabildiklerini göstermek istiyoruz." şeklinde konuştu.
Futbol,İzmir,Ege Üniversitesi,Ege
06 Aralık 2018 Perşembe 19:47