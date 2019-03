Down Sendromlu Gençler 'Şef' Oldu

Kaynak: İHA

Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'ne özel düzenlenen etkinlikte down sendromlu gençler, mutfakta hünerlerini sergilediler. Yemek atölyesinde aldıkları eğitimle mutfağa adım gençler, kendi yiyeceklerini hazırlama becerisine sahip oldular. Atölye çalışmaları sonucunda yemek yapabilme sertifikasını da kazanan gençler profesyonel mutfaklarda iş fırsatı da yakalayabilecek.Down Sendromlu gençler, kendi yiyeceklerini hazırlamayı öğrendiler. Aşçı önlüğü giyip tezgahın başına geçen gençler, down sendromlu bireylerin birine bağımlı olmadan yaşamını sürdürebileceğini gösterdiler. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle oluşturulan yemek atölyesinde belli bir zaman eğitim gören gençler, kendi yiyeceklerini hazırlama konusunda hünerlerini sergilediler. Gençler, kolay ve pratik tariflerle başlayan eğitimlerinde çorba, makarna gibi yemekleri yapar hale geldiler.Down sendromlular için kolay tariflerGençlerin bu becerilerini tüm Türkiye 'de down sendromlu bireylere göstermek amacıyla bir de yemek tarifi kitabı oluşturuldu. İçerisinde 27 tane tarif bulunan kitapta gençlere hem güvenlik hem de lezzet üzerine mutfak tüyoları veriliyor.Down Sendromu Derneği ve Hilton İstanbul Bomonti iş birliği ile hazırlanan kitap düzenlenen bir etkinlikle tanıtıldı. Etkinlikte yemek atölyesinde eğitim gören gençler mutfak konusunda yeteneklerini sergilediler.Sertifika alan gençlere profesyonel mutfaklarda iş fırsatıKonuyla ilgili bilgi veren otelin Sosyal Sorumluluk Komitesi Başkanı Tülay Bourne, "2015 yılında başladığımız yemek atölyelerinde şeflerimizin çalışmalarımızı kitap haline getirme önerisiyle kitap çalışmalarına başladık. O yıldan bu yana kitap üzerinde çalışıyoruz. Kitap ile birlikte, down sendromlu ve zihinsel engelli bireylerin basit tariflerle bağımsızlıklarına destek vermeyi hedefliyoruz. Kitap içerisinde her hareketler birebir resimlendirildi. Ocağın kapatılmasına kadar mutfak hareketlerini de kontrol ettik. 20 genç mutfak atölyelerinden aldıkları sertifikalarla birlikte kendi sektörümüzde iş bulma imkanı bulacak. Dolayısıyla çalışan gençlerimizle beraber çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.İlk başta pratik tariflerle başladıklarını anlatan Bourne, "Kolay tariflerin ardından korunaklı bir şekilde çorba, makarna gibi yemekleri listeye ekledik. Gençlerin yapabilirliğini görerek ekledik. Kitabın içinde 27 tane tarif var. Bir gencin normal günlük yaşamında mutfağa girip kendi yiyeceğini hazırlaması hedefini barındırıyor" ifadelerini kullandı."Basitten zora ilerledik"Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gün Bilgin ise "Yemek atölyeleri gibi atölyelerin temel amacı gençlere bağımsızlık becerileri kazandırmak. Bizim da burada yaptığımız çalışma buydu. İlk etapta temizlik kurallarının üzerinden geçtik, sonra en basitten zora doğru ilerleyerek; sandviç, çorba, makarna gibi yemekleri nasıl yapabileceklerini gösterdik" diye konuştu.Otelde çalışan şeflerin özverili destekleriyle her hafta çalışmaların sürdürüldüğünü kaydeden Bilgin, "Gençler, daha sonra böyle yemekler yapmayı öğrendiler. Bizim down sendromlu her yaştan çocuk ve yetişkinlere yönelik aktivitelerimiz var, yemek kitabı da bunlardan bir tanesidir" şeklinde konuştu. Söz konusu kitabı dileyen herkes kitabevlerinden satın alabilecek. - İSTANBUL