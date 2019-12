Down sendromlu gençten duygulandıran evlilik teklifi

Down Sendromlu bir genç, sevdiği kıza yüzük vererek, evlilik teklifinde bulundu. Malatya Park AVM yaşam merkezinde Down sendromlu Soner Şahin, AVM'de bulunan bir mağazada çalışan Özlem İkiz'e sürpriz yaptı. Down sendromlu genç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde sevdiği Özelem İkiz'in önünde diz çökerek evlilik teklifinde bulundu. Beklemediği bir anda gelen teklif nedeniyle büyük şok yaşayan Özlem İkiz ise, gencin üzülmemesi için evlilik teklifini kabul etti. Özlem İkiz, engelli Soner Şahin'i bu özel gününde kırmak istememesi nedeniyle geri çeviremediğini ifade etti.Teklifi kabul eden Özlem İkiz, "Bu gün iş yerime gelen Soner Şahin, "Benim için sürpriz oldu. Soner'i çok seviyorum. Böyle özel bir gün de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde mutlululuğunu yarım bırakmamak için teklifine 'evet' dedim. Down Sendromlu Soner Şahin ise Özlem İkiz'i çok sevdiğini belirterek, "Sürpriz yaparak evlik teklifinde bulundum. Çok mutluyum. Uzun zamandır Özlem'i seviyordum, evlenmek istiyorum" diye konuştu. - MALATYA