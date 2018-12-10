Down Sendromlu Hatice'nin Gelinlik Hayali Gerçek Oldu

10 Aralık 2018 Pazartesi 12:39



10 Aralık 2018 Pazartesi 12:39

Yenimahalle Belediyesi, Down Sendromlu Hatice Ataman'ın beyaz gelinlik hayalini sembolik düğün organizasyonuyla gerçeğe dönüştürdü.Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar'ın ev sahipliğinde Yeni Salon'da düzenlenen düğüne, babası Cüneyt Ataman'ın kolunda gelen 21 yaşındaki Hatice Ataman, nikah masasına da babasıyla oturdu. Down sendromlu genç kız için düğün öncesi evinde kına gecesi yapıldı. Yenimahalle Belediyesi'nin organize ettiği kuaförde saçını ve makyajını yaptıran Hatice Ataman, kuaförden düğün salonuna konvoyla getirildi. Hatice Ataman, ilk ve tek aşkı babası Cüneyt Ataman'ın kolunda salona girdi. İlk dansını babasıyla yapan Hatice, sembolik nikahı için de babasıyla nikah masasına oturdu. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın kıydığı nikahta CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Feridun Güngör ve Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu da nikah şahitliği yaptı.Başkan Yaşar, "Hatice Ataman ve Cüneyt Ataman'ın belediyemize yaptığı yazılı başvuruyu inceledik. Birbirlerine olan baba kız sevgisinin çok derin olduğunu gördük. Şimdide şahitler ve konuklar önünde sevgilerini sözlü olarak beyan ettiler. Ben de Türkiye Cumhuriyeti Medeni Kanunu'nun bana verdiği yetkiyle sizin sevginizin bir ömür boyu devam etmesini diliyorum" dedi.'HATİCE'NİN GÖZLERİNDEKİ IŞIK HİÇ SÖNMESİN'Nikahın ardından halay çekip oyun havalarıyla eğlenen Hatice'yi akrabaları da sahnede yalnız bırakmadı. Düğün pastasını da alkışlar arasında kesen Hatice Ataman'ı altın takarak tebrik eden Başkan Yaşar, "Hatice'nin gözlerindeki ışık hiç sönmesin. 10 yıldır görev yapıyorum beni en çok heyecanlandıran ve mutlu eden olay bugünkü bu düğün seremonisi oldu. Biz Yenimahalle'de büyük bir aileyiz. Ailemizin her ferdinin sevinci de üzüntüsü de bizim sevincimiz, üzüntümüz. Bugün de böyle bir sevince ortak olduk" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Down sendromlu Hatice Ataman'ın kuaförde saç ve makyajının yapılması-Down sendromlu Hatice Ataman'ın kuaförden çıkışı-Düğün arabası konvoyu-Fotoğraf çekimi görüntüsü-Down sendromlu Hatice'nin konuşması-Down sendromlu Hatice'nin babası Cüneyt Ataman ile düğün salonuna girişi-Başkan Yaşar'ın nikahı kıyması-Down sendromlu Hatice'nin babası ile dansı-Başkan Yaşar ve Down sendromlu Hatice'nin dans görüntüsü-Düğün salonundan görüntü-DetaylarANKARA, -